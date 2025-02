Advogado avalia anulação de partida do Campeonato Catarinense

Barra-SC entrou com pedido de tutela de urgência alegando gol anulado após o apito final e pedindo a paralisação do Estadual. Justiça negou / Crédito: Jogada 10

No empate de 0 a 0 entre Caravaggio e Barra FC, válido pela última rodada do Campeonato Catarinense, a anulação do gol do volante Natan, do Barra, chegou aos tribunais do esporte de Santa Catarina. Na ocasião, o árbitro Bráulio da Silva Machado, confirmou o gol. Contudo, logo em seguida sinalizou o final da partida. Mas mesmo após o apito, o juiz anulou o gol que colocaria o time na próxima fase do campeonato. O lance gerou revolta em jogadores, diretoria e comissão.

O Barra FC oficializou seu pedido de impugnação no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC). O processo visava a paralisação do Campeonato Catarinense e a classificação da equipe para as quartas de final no lugar do Joinville, clube que assumiu a posição do Barra após a anulação do gol. No entanto, o TJC-SC decidiu pela não anulação da partida.