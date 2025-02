Veja os confrontos da 3ª fase eliminatória da Libertadores

Nesta quinta-feira, 27/2, os paraguaios do Cerro Porteño e os peruanos do Melgar garantiram suas classificações à terceira fase. O Cerro voltou a vencer o Monagas (VEN), enquanto o Melgar passou pelo Tolima-COL Assim, eles se juntam aos times que avançaram nos jogos de volta da 2ª fase. Foram eles Boston River, Bahia. Alianza Lima, Iquique, Corinthians e Barcelona de Guayaquil.

Os jogos

Alianza Lima (PER) x Deportes Iquique (CHI)

Boston River (URU) x Bahia

Cerro Porteño (PAR) x Melgar (PER)

Corinthians (BRA) x Barcelona (ECU)

Vale citar que os times que vencerem seus mata-matas garantem vaga na fase de grupos. O sorteio desta fase ocorrerá no dia 17 de março, na sede da Conmebol, em Assunção.