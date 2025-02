Stuttgart x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 24ª rodada do Campeonato Alemão

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).

O líder volta a campo no Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira (28), o Bayern de Munique visita o Stuttgart, às 16h30 (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, na partida de abertura da 24ª rodada da Bundesliga.

Como chega o Stuttgart

Os donos da casa estão na 7ª posição no Campeonato Alemão e seguem na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. No entanto, a fase do time não é boa. Isto porque a equipe venceu apenas uma partida nas últimas cinco rodadas e, consequentemente, perdeu posições na tabela.

Para o jogo desta sexta-feira (28), o técnico Sebastian Hoene não terá baixas de última hora, mas terá três desfalques confirmados. Assim, Dan-Axel Zagadou, Luca Raimund e El Bilal Touré, lesionados, seguem fora de ação.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern é o líder isolado da Bundesliga com 58 pontos, oito de vantagem para o vice-líder Leverkusen.