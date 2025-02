Sporting vence Gil Vicente e vai à semifinal da Taça de Portugal

Zeno Debast marca gol da vitória fora de casa e encerra com sequência negativa do Leão

Dessa maneira, a equipe voltou a vencer após cinco partidas e amenizou o momento turbulento do clube.

No primeiro tempo, o Sporting teve uma atuação apagada e só não foi para o intervalo em desvantagem graças a defesas importantes de Rui Silva. Já na segunda etapa, o time mostrou mais intensidade, mas também passou por sustos.

Contudo, Zeno Debast marcou o gol da vitória com um belo chute de longe aos 23 minutos. Mesmo com a expulsão de Zé Carlos aos 28, o Sporting continuou pressionado e só respirou aos 43, quando o VAR anulou um gol do Gil Vicente por impedimento.

