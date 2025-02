São Paulo renova contrato com o ganês King Faisal

Atacante chegou ao clube em 2023, mas lesão atrapalhou evolução. Tricolor tenta recuperar o jogador e empresta-lo futuramente / Crédito: Jogada 10

O São Paulo acertou a renovação de contrato com o atacante ganês King Faisal. O jogador tinha contrato com o clube só até janeiro e estava treinando por conta própria. Contudo, um novo vínculo acabou costurado no início de fevereiro. O novo acordo foi registrado na CBF nesta quarta-feira (26/02) por conta dos trâmites burocráticos.

Faisal completa 21 anos em julho, mas ele não deve mais atuar pela equipe sub-20 do São Paulo. Ele sofreu uma lesão no ano passado e vem sendo cuidado pelos profissionais do CFA de Cotia. A ideia do clube é deixar o jogador apto para a volta e, no segundo semestre, emprestá-lo a um novo clube.