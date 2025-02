São Paulo corta folha salarial em R$ 1,4 milhão, mas ainda não atinge objetivo

O São Paulo promoveu uma restruturação no grupo de atletas, com 16 saídas e quatro contratações. Assim, conseguiu diminuir sua folha salarial em R$ 1,4 milhão. O corte já era algo previsto nas finanças planejadas para esta temporada, mas o Tricolor ainda não conseguiu atingir a meta estipulada.

Isso porque a diretoria do clube planejou diminuir a folha salarial em até R$ 2 milhões em comparação a 2024. O corte é uma medida necessária para adequar o departamento de futebol às regras estabelecidas pelo FIDC (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios) criado no ano passado para o pagamento de dívidas bancárias do clube.

O clube não apresenta números, mas, em 2024, o diretor Carlos Belmonte afirmou que a folha chegava a R$ 18 milhões. Assim, estimula-se que o São Paulo esteja gastando aproximadamente R$ 16 milhões em salários. Sem contar também a parte que a Superbet arca com os vencimentos do meia Oscar.

Na última janela, deixaram o clube atletas com vencimentos altos como Rafinha, Welington, Welington Rato, Nestor, Michel Araújo, Galoppo e Méndez. Além disso, Nikão, Jamal Lewis, Matheus Belém, Pedro Vilhena, Raí Ramos, Caio Mateus e Orejuela também deixaram o clube. O São Paulo ainda trabalha para achar novos clubes para os volantes Luan e Liziero e diminuir ainda mais os vencimentos mensais.

O movimento do São Paulo na janela

Para 2025, chegaram quatro reforços: os laterais Enzo Díaz, Cédric Soares e Wendell, além do meia Oscar. Ainda há a expectativa da chegada de Thiago Mendes no clube, mas as negociações ainda são bem complicadas. Contudo, o Tricolor não descarta novos movimentos para chegar no objetivo de cortar sua folha salarial em R$ 2 milhões.