Santos segue com preparação, e Neymar realiza exames antes de treino

Atacante realizou testes cardiológicos de rotina e apareceu no gramado depois dos companheiros. Peixe encara o Bragantino no Paulistão

O Santos deu mais um passo em sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino. As equipes se enfrentam neste domingo (02/03), às 20h45, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Contudo, a sessão de treinamento chamou a atenção por Neymar aparecer depois dos companheiros no gramado.

O craque santista passou por exames cardiológicos de rotina. Nas redes sociais do Peixe, o camisa 10 brincou com a situação antes de se juntar aos companheiros no treinamento.

“Mais um dia pra nós, né? Começar logo com um teste físico. Desesperador (risos)’, disse Neymar.

Os jogadores iniciaram a atividade com um trabalho físico. Depois, o elenco fez um treinamento com foco em passe e movimentação. Em uma terceira etapa, o técnico Pedro Caixinha separou o elenco em três grupos. Enquanto dois times se enfrentavam, um terceiro jogava futevôlei em uma quadra improvisada. Esta parte do treino também teve foco, principalmente, nas movimentações ofensivas e defensivas, além do passe. A atividade foi aberta por 30 minutos para imprensa.

Pedro Caixinha terá mais duas atividades, uma na sexta-feira e outro no sábado, antes do duelo contra o RB Bragantino. Os treinos devem ser para preparar esquemas táticos, já que o treinador português deve repetir a escalação que deu certo nas últimas três rodadas do Estadual.