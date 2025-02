Rossi conhece Fillol e realiza sonho no CT do Flamengo

Atual goleiro tem grande admiração pelo compatriota, que caiu nas graças da torcida mesmo com pouco tempo no clube na década de 80

Ubaldo Matildo Fillol, conhecido como “Pato” Fillol, foi contratado pelo Flamengo em dezembro de 1983. O goleiro chegou com pompa e circunstância ao Rio de Janeiro. Ele estreou em 28 de janeiro de 1984, na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em jogo que marcou a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. No entanto, deixou o clube em julho de 1985, vendido ao Atlético de Madrid por US$ 120 mil. Conquistou a Taça Guanabara em 1984 com vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense. Fillol, por fim, fez 71 partidas vestindo rubro-negro.

No treino desta quinta-feira (27), o Flamengo recebeu uma visita ilustre no Ninho do Urubu. Ubaldo Fillol, goleiro argentino que marcou época no clube na década de 1980, trocou camisa com Rossi, titular da equipe rubro-negra nas últimas temporadas. O atual jogador sempre teve o desejo de conhecer o último goleiro estrangeiro que defendeu a meta rubro-negra.

Recentemente, Rossi conseguiu atingir uma marca impressionante pelo Flamengo. Em 16 jogos pelo Carioca, o argentino não sofreu nenhum gol desde que chegou ao Brasil. Em 2024, o goleiro passou a competição inteira sem ter sua meta vazada e chegou a quebrar o recorde de Cantarele de mais minutos seguidos sem sofrer gol.

Na temporada de 2025, mais uma vez o goleiro Rossi passou em branco e não sofreu nenhum gol na Taça Guanabara do torneio. Ao todo, o argentino disputou mais de 1.400 minutos do Campeonato Carioca, fez cerca de 22 defesas e nunca foi buscar a bola no fundo da rede. Com as benção do compatriota, o goleiro busca boas atuações e título pelo Flamengo.

Rossi citou Fillol em apresentação

Em sua apresentação pelo Flamengo, Rossi, sétimo gringo no gol do Flamengo, enalteceu a história do clube, citando Fillol, seu compatriota que jogou pelo time carioca, entre 1984 e 1985.