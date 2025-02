Renato Paiva será o novo treinador do Botafogo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Raio-X de Renato Paiva

O português Renato Paiva tem 54 anos. Começou nas categorias de base do Benfica, mas foi no continente americano que construiu a sua carreira. Primeiramente, com grande sucesso no Independiente del Valle, do Equador. Em seguida, foi para o León, do México. Em 2023, treinou o Bahia e, na temporada passada, comandou os mexicanos do Toluca. Saiu do clube no fim do ano e estava sem clube desde então. Paiva, embora português, mora no Rio de Janeiro, e isso facilitou a sua contratação.