Recopa: sete fatos que marcam a rivalidade entre brasileiros e argentinos em finais

Botafogo e Racing decidem competição internacional, nesta quinta-feira, no Colosso do Subúrbio

Botafogo e Racing entram em campo nesta quinta-feira (27) para decidir a Recopa Sul-Americana e o time carioca precisa superar o fato de ter perdido o primeiro jogo por 2 a 0 para conseguir o título internacional inédito. O “Somos Fanáticos” vasculhou os arquivos das decisões de competições oficiais entre times brasileiros e argentinos e descobriu que a virada desejada pelo time alvinegro não é coisa simples de acontecer: em apenas 15% das vezes em que o time argentino saiu na frente, a equipe do Brasil conseguiu virar para ser campeã.

Confira os sete principais fatos referentes a uma das maiores rivalidades do mundo nesta Recopa: Brasil x Argentina

1 – Afinal, ao todo, são 41 decisões entre times brasileiros e argentinos na história, considerando todas as competições da Conmebol, as extintas e as presentes no calendário: Libertadores, Sul-Americana, Recopa, Conmebol, Mercosul e Supercopa. Sem contar com a decisão desta noite, entre Botafogo e Racing.