Ramón Díaz defende estilo ofensivo do Corinthians e ressalta dificuldade da Libertadores

A classificação do Corinthians para a terceira fase preliminar da Libertadores não saiu conforme o esperado. A vitória alvinegra por 3 a 2 em cima do Universidad Central ligou um sinal de alerta no torcedor, que temeu por uma eliminação no duelo contra os venezuelanos. Para o técnico Ramón Díaz, o confronto aconteceu conforme o previsto dentro do torneio. Para o argentino, a competição traz um tipo de pressão e exigência maiores, além de adversários que se comportam de maneira diferente do que se enfrenta no Brasil.

O treinador também comentou sobre a expectativa por uma classificação mais tranquila. Ramón alegou que o futebol é diferente e amenizou as críticas, afirmando que o clima é de tranquilidade, além de recordar o processo que há no clube nos últimos meses. “Tinha quem dizia que tínhamos que ganhar por 3 a 0 ou 4 a 0. Não, o futebol é completamente diferente. Aqui está tudo tranquilo, estamos contentes, porque passamos de uma fase importante. É a primeira partida da competição internacional que temos, com uma equipe que se armou há seis meses. Vem sofrendo com muita pressão, mas tem coragem e muita determinação”, pontuou. Necessidade de segurar o jogo Um dos principais erros do Corinthians no confronto foi não saber administrar a vantagem no placar. Em três oportunidades, o Timão esteve na frente dos venezuelanos e permitiu o empate. O treinador enfatizou que comanda um time ofensivo que precisa ter mais inteligência na hora em que defende.

“Uma equipe tem que saber encontrar como se defender depois de ter um resultado. Principalmente em uma partida. Temos uma equipe com características muito ofensivas, que vamos ter que estar muito atentos, trabalhar, ser muito inteligente na hora de defender”, ressaltou. Busca por equilíbrio Dentro da dinâmica ofensiva, Ramón Díaz classificou que essa é a maior característica do seu time. Para o argentino, mudar o jeito de jogar, com as peças disponíveis, mudaria a identidade do clube e destacou que a equipe precisa achar um equilíbrio para se ajeitar defensivamente sem deixar de atacar. “Estamos em um clube, onde da metade de campo para frente temos que jogar, temos que atacar. Temos características de jogadores como Carrillo. O único jogador com uma característica mais defensiva é o volante central. Breno é ataque, Yuri é ataque, Memphis é ataque, Garro é ataque. Para mim seria muito fácil tirá-los e armar defensivamente com a característica de outra equipe, mas não é o que sinto, não é o que o Corinthians precisa para crescer. Vamos encontrar um equilíbrio, quando temos que atacar, quando temos que defender, porque é um ponto importante para a gente e para o clube. Isso vamos tratar de corrigir”, finalizou.