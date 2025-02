Palmeiras tem menos de 48 horas para acertar contratação de Vitor Roque

Janela de transferência no Brasil fecha nesta sexta-feira (28/02), e Verdão tem pouco tempo para realizar todos os trâmites com o atacante

O Palmeiras está cada vez mais próximo de anunciara a contratação de Vitor Roque. O Verdão conseguiu uma liberação da Fifa para dar sequência à transferência, após receber um veto da La Liga. Contudo, a diretoria alviverde corre para conseguir concluir a transferência a tempo, já que tem um prazo curto para concluir as tratativas.

Isso porque a janela de transferência do Brasil fecha nesta sexta-feira (28/02). Com apenas dois dias para realizar todos os trâmites e exames médicos, o Verdão corre para que tudo seja concluído a tempo. Tanto que Vitor Roque deve assinar contrato com o Palmeiras ainda na Espanha. Depois, enfim, vai preparar sua mudança para o Brasil.