Palacios se apresenta ao Vasco depois do primeiro jogo da final do Mineiro

A pedido do Galo, colombiano disputará a decisão do Estadual antes de reforçar o Cruaz-Maltino, por empréstimo, até o fim da atual temporada

O Vasco encaminhou o acordo pelo empréstimo de Brahian Palacios, que atualmente defende as cores do Atlético-MG, até dezembro. Contudo, a pedido da direção do Galo, o jogador só irá se apresentar ao clube carioca depois do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube mineiro quer ter o atleta à disposição para o duelo com o América-MG, que acontece no dia 8 de março, no Mineirão. Os comandados do técnico Cuca seguem na briga pelo hexacampeonato estadual depois que eliminaram o Tombense na semifinal e viu o maior rival, Cruzeiro, dar adeus à competição.