Luiz Gustavo, do São Paulo, inicia nova etapa em sua recuperação

O São Paulo informou nesta quinta-feira (27) que o jogador Luiz Gustavo iniciou uma nova fase em sua recuperação para retornar aos jogos. O volante se machucou durante a pré-temporada do clube, ao fraturar um dedo do pé esquerdo.

De acordo com o clube, o atleta passou a treinar com a preparação física em atividades no gramado do CT da Barra Funda e, portanto, poderá retornar à equipe em breve. O reforço chega em ótimo momento, afinal, Pablo Maia sofreu uma grave lesão e passou por cirurgia na última quarta-feira (26).