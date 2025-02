Jornal faz cartilha para torcedores do Racing não caírem em ’emboscada’ no Brasil: ‘evitar falar espanhol’

Cerca de 80 ônibus devem chegar ao Rio até a noite desta quinta-feira, 27, com argentinos – além dos turistas que se deslocaram de avião – para acompanhar a decisão contra o Botafogo, no Nilton Santos . Muitos desses torcedores ficarão do lado de fora do estádio e foram à capital carioca para curtir o clima de festa junto aos que garantiram as três mil entradas.

Em busca de mais um título continental para sua galeria, o Racing regressa ao Rio de Janeiro sob um misto de sentimentos. Há o vislumbre com a possibilidade de viver um novo momento histórico, mas, em contrapartida, há o temor com outra visita à cidade que “ se torna muito perigosa para os torcedores visitantes “. Não à toa, o jornal local ‘Olé’ promoveu uma espécie de cartilha para ‘proteger’ os hinchas das ’emboscadas cariocas’.

“A arte de viver com fé, sem saber com fé no que. Ainda que haja um clima de alegria sem fim por Copacabana, Leblon e Ipanema (…), isso se trata de um sinal vermelho de alerta. Se comportar bem e aproveitar os dias: única opção do Racing no Rio de Janeiro”, dizia um trecho da matéria do Olé.

Cartilha e outros alertas

“Com um olho no campo e outro na segurança”, o jornal dá conselhos para os adeptos não “sofrerem uma emboscada” devido aos “fantasmas de violência” da cidade. Eles se referem não só ao episódio contra o Flamengo, em 2023, mas especialmente ao ocorrido em outubro de 2024 com torcedores do Peñarol – às vésperas do jogo contra o Botafogo. Os argentinos tratam a confusão na praia do Recreio como “repressão vergonhosa”, fruto de um “tratamento desigual”.

Assim, o jornal segue com a ‘cartilha’ e aconselha que os argentinos evitem andar com materiais relacionados à partida visíveis; combinem um valor extra com motoristas de aplicativos para saída do estádio com segurança e, por fim, nunca confiem na polícia militar da cidade. Há, ainda, o adendo para “evitar falar espanhol”.