Igor Jesus lamenta derrota do Botafogo e pede foco em reorganização: ‘Dar a volta por cima’

Após a partida, Igor Jesus comentou sobre o sentimento da derrota em mais um campeonato. O atacante destacou que o time não pode ficar se lamentando neste momento e reverter a situação, a partir do começo do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo acumulou mais um resultado negativo neste começo de ano. Na noite desta quinta-feira (27), o Racing bateu o Fogão por 2 a 0 e conquistou o título da Recopa. Pela segunda vez na temporada, o Alvinegro é superado em uma final, além da eliminação já consumada no Campeonato Carioca.

“Difícil falar neste momento. Sabemos o quanto é ruim perder um título. Não temos que lamentar, é seguir em frente, continuar trabalhando, para que possamos reverter isso, começando o Brasileiro com vitórias”, ressaltou.

Agora o Botafogo terá uma intertemporada de um mês para se reorganizar. O Alvinegro só retorna aos gramados apenas no começo do Campeonato Brasileiro, sob o comando do treinador Renato Paiva. Jesus afirmou que agora o momento é de preparação para dar a volta por cima.

“O mais importante agora é trabalhar, focar bem. Temos um mês para nos preparar bem, para dar a volta por cima”, pontuou.

