Guilherme celebra boa fase, parceria com Neymar e sonha com Seleção: ‘Ambição’

Atacante é um dos grandes nomes do futebol brasileiro neste início de temporada e sonha com voos maiores em 2025

Neste começo de temporada, poucos jogadores no Brasil vivem uma fase tão espetacular como a de Guilherme. Afinal, o atacante do Santos é o artilheiro do Paulistão, virou referência da equipe do Peixe e agora vive o sonho de jogar ao lado do ídolo Neymar. Tudo isso, faz com que o jogador sonhe ainda mais alto na carreira.

“É um privilégio. O Neymar é um símbolo mundial. É meu ídolo. Em várias entrevistas no ano passado fui perguntado e comentava que seria um sonho jogar ao lado dele. Hoje, poder realizar isso, é incrível. Estar no dia a dele. Ele nos constrange o tempo todo pela humildade e simplicidade. Não é a toa que ele é o que é, ganhou o que ganhou. Representa para todos nós, não só brasileiros, no mundo. Marcar como parceiro dele no Santos seria especial. Estamos no caminho certo. Acredito que as coisas tem acontecido para isso. Tomara que se firme e fiquemos um bom tempo juntos aqui”, disse Guilherme, em entrevista ao ”ge”.

“Tenho um sonho. Nunca tive tão perto de realizar. Foi um sonho muito distante vestir a camisa da Seleção. Sabemos como é difícil. Tem tanto jogador bom, de extrema qualidade. A grande maioria que tem sido convocado joga na Europa, joga fora. Vira e mexe tem jogadores do Brasil com extrema qualidade. Hoje consigo sonhar com pouco mais de fé. Acho que nunca tive tão perto de uma chance. Isso tem me consumido por dentro. Estou torcendo pra valer. Minha grande ambição é vestir a camisa da Seleção”, completou o atacante.

O ano especial de Guilherme no Santos

Guilherme é o artilheiro do Campeonato Paulista, com 10 gols em 12 partidas. Além disso, ele marcou o nome na história do Peixe ao marcar o gol 13 mil da história do clube. Contudo, sua boa fase vai muito além deste começo de temporada. Afinal, desde o ano passado, na Série B, o atacante vem sendo o grande nome da equipe. Ao todo, ele já soma 22 gols e 10 assistências pelo Alvinegro Praiano, superando os números que ele obteve quando vestiu a camisa do Sport, equipe pela qual teve seu melhor desempenho antes do Peixe.