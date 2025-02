Grêmio conversa com o Vitória pela venda do volante Pepê

Meio-campista perdeu espaço no Imortal com as chegadas de Camilo e Cuéllar. Por sinal, chegou a treinar em posição mais adiantada

Pepê passou a defender o Tricolor Gaúcho em 2023. Na oportunidade, o Grêmio desembolsou cerca de R$ 8 milhões ao Cuiabá para contratar o atleta. Até aqui, em sua passagem, o meio-campista intercalou entre titular e reserva em sua passagem pelo time, seja por lesões ou rendimento irregular. Na última temporada, ele já havia perdido espaço. A situação se agravou neste ano com as contratações de Camillo e Cuéllar.

O Grêmio analisa propostas para abrir espaço em seu elenco. Neste cenário, o Vitória fez uma proposta pelo meio-campista Pepê ao clube gaúcho. Como o jogador perdeu espaço no elenco, há chances de o Imortal e o próprio jogador aceitarem a oferta. A informação é do “ge”.

O bom relacionamento que as duas diretorias construíram recentemente também pode favorecer a um desfecho positivo. Isso porque em fevereiro o Imortal chegou a um acordo com o Vitória por dois jogadores, o zagueiro Wagner Leonardo e o lateral-esquerdo Lucas Esteves. Mesmo que nas tratativas pelo segundo atleta os dois clubes tenham travado uma disputa judicial, a situação foi apaziguada.

Grêmio não deseja perder Pepê de graça

O Leão da Barra deu início às conversas nos últimos dias com o objetivo de fechar a contratação ainda com o primeiro período de movimentações vigente. Apesar disso, o clube baiano não mostra desespero, pois ainda haverá a abertura da fase da janela doméstica, entre 10 de março e 11 de abril. Importante ressaltar que o contrato de Pepê com o Tricolor Gaúcho expira ao fim do ano e não há qualquer indício do interesse de renovação.

Por isso, uma venda antes da viabilidade dele assinar um pré-contrato é vista como positiva. Não há detalhes do modelo do negócio e no caso de uma possível compensação financeira, tem se a expectativa da inserção de quantias referentes às tratativas envolvendo Lucas Esteves e Wagner Leonardo.