Grêmio comunica integração em definitivo de promissor lateral

Igor Serrote já realizou treinos com o grupo principal desde o ano passado. Estreia no profissional do Imortal também ocorreu em 2024

O Grêmio informou, nesta quinta-feira (27), a integração em definitivo do lateral-direito Igor Serrote em seu elenco profissional. Assim, ele se torna mais uma opção para o treinador Gustavo Quinteros para a posição. No atual cenário, João Pedro é o dono da posição e a missão do promissor atleta será garantir destaque e regularidade. Caso isso ocorra, em um primeiro momento, ele brigaria com João Lucas para ser o reserva imediato.

O jogador, de 19 anos, soma algumas participações em treinamentos com o grupo principal do Imortal desde a última temporada no CT Luiz Carvalho, ainda sob o comando de Renato Gaúcho. Por sinal, Igor estreou profissionalmente também no ano passado e ainda disputou mais quatro jogos. O lateral-direito iniciou sua trajetória no Tricolor Gaúcho em 2015. Na oportunidade, ele se tornou aluno da escolinha licenciada pelo clube, no CT do Cristal.