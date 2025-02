Globo e CBF fecham transmissão exclusiva da Supercopa Feminina; veja programação

Torneio mata-mata se inicia na sexta-feira, dia 7 de março, e se encerra no sábado seguinte, dia 16; acompanhe a tabela detalhada / Crédito: Jogada 10

A TV Globo chegou a um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para adquirir os direitos de transmissão da Supercopa Feminina, a partir de março. A exibição do torneio será exclusiva da emissora, com divisão entre o canal aberto e o SporTV – de assinatura. O contrato vai até o fim desta quarta edição da competição. O SporTV ficará responsável pela transmissão das sete partidas entre as fases decisivas – das quartas à final -, enquanto a TV aberta prevê a exibição de até quatro confrontos. Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Real Brasília, São Paulo e Sport são as equipes classificadas para competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Globo deseja ampliar seu investimento na modalidade e tem conversas em andamento com a CBF para transmissão do Brasileirão Feminino. As tratativas correm há um tempo, mas ainda não há qualquer sinalização de acordo entre as partes. A Supercopa assume, então, o carro-chefe da categoria na emissora.

Transmissões na Globo O canal exibirá dois confrontos das quartas de final no dia 9 de março: Real Brasília x Flamengo e Grêmio x Corinthians, ambos às 16h. As partidas das fases seguintes dependerão, evidentemente, das definições de datas e horários para serem confirmadas. A decisão entre Real Brasília e Flamengo, no domingo (9), acontece no Bezerrão, no Distrito Federal. Já o duelo do mesmo dia entre Grêmio e Corinthians, está marcado para Arena, em Porto Alegre. Tabela detalhada A Supercopa Feminina de 2025 começa numa sexta-feira, dia 7 de março, e termina no dia 16, sábado. Sport e São Paulo abrem a competição – e a temporada da modalidade -, em confronto marcado para as 21h30, na Ilha do Retiro.