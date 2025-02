Garré é apresentado pelo Vasco: ‘O que eu queria para a minha carreira’

Argentino fala a jornalistas no CT Moacyr Barbosa, mas não revela se estará à disposição contra o Flamengo, no sábado (1º de março) / Crédito: Jogada 10

O dia é de apresentações no Vasco. Nesta quinta-feira (27), o meia-atacante Benjamin Garré foi apresentado pelo Cruz-Maltino, respondendo a perguntas de jornalistas em entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa. O atleta citou a felicidade em estar em um “grande clube”, mas não deixou claro se estará à disposição para atuar contra o Flamengo, neste sábado (1º de março), pela semifinal do Campeonato Carioca. Antes de começar a entrevista, o diretor executivo do clube, Marcelo Sant’Ana, explicou a negociação pelo argentino, revelando que o Vasco já tentara sua contratação na janela de meio de ano em 2024.

"É um atleta que já tentamos contratar na janela do meio do ano passado. Na época, não houve um entendimento junto ao Krylya na parte econômica. A gente manteve contato e agora nessa janela, felizmente, a gente concluiu essa operação de maneira satisfatória para os dois clubes e para o atleta também. A gente fica muito feliz com a chegada. É um atleta que tem um histórico positivo no futebol sul-americano. Saiu muito jovem para fazer a formação no Manchester City e depois voltou para a Argentina e estava nos últimos anos na Rússia", revelou.

LEIA MAIS: Palacios se apresenta ao Vasco depois do primeiro jogo da final do Mineiro Jogar no Vasco e família com história no futebol O jogador, então, afirmou que o desafio de atuar no Vasco era exatamente o que vinha buscando em sua carreira. Ele vestirá a camisa 15 em sua passagem em São Januário. “Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo o clube, especialmente ao Presidente, vice-presidente e ao Marcelo (Sant’Ana), pela confiança e pela decisão de me contratar. Como disse o Marcelo, já houve intenção antes, mas agora estou muito feliz de estar aqui. O clima é distinto, com o tempo vou conhecendo os jogadores, e as ideias do treinador e de seu corpo técnico. O mais importante é que fique apto o mais rápido possível. Sei que é um time muito grande. Isso era o que eu queria para a minha carreira. Um desafio deste tamanho”, disse.

Garré, então, falou sobre sua família “boleira”. Afinal, seu avô Oscar Garré foi campeão do mundo pela Argentina em 1986. “É um ponto a favor, minha família me ensinou desde pequeno como viver com o futebol. Meu avô foi campeão do mundo com a Argentina em 86, meu pai foi jogador, dois irmãos, o irmão da minha mãe também. Quanto a isso, sinto que é um ponto a favor. Minha família acompanha. Eles também estão felizes por que estar numa equipe tão grande, é bom ter a família acompanhando o meu trabalho”, avaliou. Está bem fisicamente? O jogador revelou que a negociação com o Vasco fez com que seus treinos no Krylya (RUS) fossem prejudicados. No entanto, ele buscará a adaptação o quanto antes para poder atuar.