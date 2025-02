Ganso é liberado para voltar aos treinos no Fluminense

Camisa 10 teve miocardite diagnosticada em janeiro, mas inflamação do músculo do coração não foi mais detectada nesta quinta-feira

Paulo Henrique Ganso está liberado para voltar aos treinos no Fluminense. Os exames, nesta quinta-feira (27) no CT Carlos Castilho, indicaram que o meia pode retomar suas atividades após miocardite no início do ano. O camisa 10 vai voltar a fazer atividades no CT nesta sexta-feira. A informação inicial foi da “TNT Sports”.

O retorno de Ganso aos gramados, porém, ainda irá demorar mais um pouco. Como não participou da pré-temporada, o camisa 10 terá de fazer uma adaptação física em um primeiro momento para voltar aos treinos e somente depois pode jogar.