Fluminense se aproxima de meia paraguaio; saiba

Tricolor está próximo de anunciar a contratação de Rúben Lezcano, do Libertad (PAR); jogador foi o melhor meia do último campeonato de seu país

O Fluminense está perto de acertar mais uma contratação para a temporada 2025. Mesmo com a liberação de PH Ganso após miocardite, o Tricolor foi ao mercado e acertou com Rúben Lezcano, do Libertad (PAR). O jogador tem 21 anos e venceu o prêmio de melhor meia do último Campeonato Paraguaio.

Assim, Lezcano é aguardado no RJ ainda nesta sexta-feira (28) para assinar contrato com o Fluzão, segundo informações do “ge” desta quinta (27). De acordo com a publicação, o Flu já costurava a negociação desde antes do diagnóstico de Ganso. O camisa 10, aliás, voltará aos treinos após período afastado.