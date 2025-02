Fiorentina x Lecce: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 27ª rodada do Campeonato Italiano

Fiorentina e Lecce se enfrentam, nesta sexta-feira (28), às 16h45 (de Brasília), na partida de abertura da 27ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A bola rola no Stadio Artemio Franchi, em Florença, e coloca frente a frente duas equipes que vivem situações distintas no Calcio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).