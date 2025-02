Fim do 0 a 0 no futebol? Entenda a sugestão de Gerard Piqué

Ex-zagueiro elucidou a proposta durante participação no podcast do ex-goleiro Iker Casillas, na última quarta-feira, 26

O ex-zagueiro ilustrou a sugestão durante sua participação no podcast “Bajo Los Palos”, de Iker Casillas, que tem mergulhado profundamente no mundo digital . Para Gerard, o futebol precisa de modernizar para voltar a cativar os jovens.

Aposentado dos gramados, Gerard Piqué, criador da Kings League , um jogo mais dinâmico, tem projetado melhorias para tornar o futebol mais atrativo. Uma de suas sugestões mais recentes é o fim do empate sem gols no tempo regulamentar das partidas – ou pelo menos da pontuação aos clubes em casos assim.

Nessa linha de buscar algo mais dinâmico e atrativo aos jovens que surgiu a ideia da Kings League, agora com edição Brasil . Trata-se justamente de uma idealização do ex-zagueiro a fim de propor um esporte mais energético, variável e instigante.

“Você precisa incentivar de alguma maneira, sem mudar quase nada no futebol. Mas certas regras têm que mudar para que seja atrativo. Teria que beneficiar quem busca o gol. Esse produto, o futebol, tem que ser divertido. Que você foque na partida e no minuto 15, 20, os garotos não peguem o celular ou ipad”, concluiu.

Para quem não está familiarizado, o torneio reúne atletas profissionais e tem se destacado no cenário mundial do futebol Society. Seu formato se destaca por uma partida mais curta e mais emocionante, com regras específicas que incrementam os confrontos.

Em suma, a partida ocorre em dois tempos de 20 minutos e se inicia com apenas um jogador de linha por equipe, além do goleiro. A introdução dos outros atletas acompanha o tempo, ou seja, soma um a cada minuto. Os presidentes/treinadores podem usar ‘armas secretas’ no decorrer do jogo – inclusive, ir a campo para cobrar pênalti.

A Seleção Brasileira sagrou-se campeã da primeira Kins League World Cup ao superar a Colômbia por 6 a 2, há cerca de dois meses. A decisão ocorreu no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, e rendeu R$ 6,1 milhões aos cofres da equipe.