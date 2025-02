Ferj detalha esquema de segurança para Vasco x Flamengo

Clássico no Nilton Santos, que acontece no sábado (1) pela semifinal do Carioca, mais de 600 policiais e bloqueio total de ruas no entorno / Crédito: Jogada 10

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu o esquema de segurança para semifinal de Vasco x Flamengo no estádio Nilton Santos. O jogo terá segurança nos moldes dos clássicos dos milhões realizados no Maracanã. Serão 650 policiais militares, sendo 600 homens do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádio (Bepe). Além disso, haverá um bloqueio total das ruas em volta do Nilton Santos. Esse perímetro começa três horas antes da partida. Os portões para acesso dos torcedores ao estádio também abre três horas antes do clássico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A torcida do Vasco desce pela passarela de concreto da Estação Engenho de Dentro. Já os torcedores do Flamengo terão acesso pela escada de Ferro, da mesma estação. A supervia, aliás, vai colocar trens extras para suprir a demanda de torcedores na saída do jogo.

Além do efetivo de 650 policiais militares, a Ferj também divulgou que “aproximadamente 500 agentes, entre particulares e de órgãos da Prefeitura e Estado, vão ordenar a segurança e o trânsito das imediações”. Vasco e Flamengo entram em campo, às 17h45, neste sábado, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O segundo jogo acontece no Maracanã, no mesmo horário, e vai definir o finalista da competição estadual. Vasco x Flamengo: parcial de ingressos Por fim, sete mil ingressos já foram vendidos. No entanto, a expectativa é de 35 mil pessoas presentes no clássico. Os setores Sul e Leste serão do Fla, com os setores Norte e Oeste do Vasco. Aliás, apenas 4 mil ingressos são dos setores Sul e Norte (2 mil cada um), com o restante para os outros locais do Niltão. A carga total é, afinal, de 38.500 bilhetes.