Federação Espanhola dá ‘ok’ para transferência de Vitor Roque ao Palmeiras

O último aval para a transferência de Vitor Roque chegou. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) deu a permissão para o Barcelona negociar a venda do atacante de 19 anos para o Palmeiras. Agora, o Verdão corre com os documentos para assinar com o jogador até esta sexta-feira (28/02).

Isso porque a janela de transferência do Brasil fecha nesta sexta-feira . Com apenas dois dias para realizar todos os trâmites e exames médicos, o Verdão corre para que tudo seja concluído a tempo. Tanto que Vitor Roque deve assinar contrato com o Palmeiras ainda na Espanha. Depois, enfim, vai preparar sua mudança para o Brasil.

Tanto a RFEF quanto a LaLiga (entidade responsável por organizar o Campeonato Espanhol) tinham dúvidas se a transferência de Vitor Roque ao Palmeiras estaria de acordo com as regras locai. Afinal, o mercado europeu fechou em 31 de janeiro. Inicialmente, a La Liga vetou a operação de transferência do jogador. O atacante brasileiro teria que ser reinscrito pelo Barcelona após o empréstimo para o Real Betis. Assim, a entidade entendeu que o processo de transferência para o Palmeiras seria bloqueado por não cumprir o artigo 159 da RFEF (Federação Espanhola). Porém, a Fifa analisou o caso e interpretou que a operação é legal. Palmeiras e Barcelona se apoiaram no regulamento da Fifa, que permite movimentações de mercado desde que o país para o qual o jogador vá esteja com a janela aberta, como é o caso do Brasil. Depois de uma longa novela, a La Liga aceitou os termos.