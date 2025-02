Ex-jogador critica supervalorização de estrangeiros no Brasil: ‘Neymar fez mais que Memphis’

Depay chegou ao Brasil no meio do ano passado para defender o Corinthians, enquanto brasileiro retornou ao Santos no final do mês passado

Tem menos de um mês que Neymar voltou para o Brasil, mas suas atuações já rendem comparações fora de campo. De acordo com Cicinho, ex-jogador do São Paulo e da Seleção Brasileira, o camisa 10 do Santos já fez mais que Memphis Depay pelo Corinthians.

O holandês chegou ao clube paulista no meio do ano passado e logo se destacou com a camisa do Timão. No entanto, Cicinho afirmou no programa “Arena SBT” que o que Neymar fez nesses primeiros jogos da sua volta ao Peixe é muito mais do que Memphis pelo Corinthians.