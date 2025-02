Eliminação na Libertadores deixa Fernando Gago ‘por um fio’ no Boca Juniors

Próximo jogo da equipe pode ser o último do ciclo de ex-jogador no banco de reservas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com diferentes fontes da imprensa argentina, existe a real possibilidade do jogo contra o Rosario Central, na próxima sexta-feira (28), seja o último de Gago no comando técnico. O embate em questão vale pela oitava rodada do Apertura no Campeonato Argentino.