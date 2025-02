Deivid Washington celebra retorno ao Santos e mira parceria com Neymar

O Santos apresentou na tarde desta quinta-feira (27/2), o atacante Deivid Washington. O jogador recebeu a camisa 36 do ídolo Giovanni e se mostrou empolgado neste retorno ao Peixe. Ele admitiu que gostaria de ter tido maior sequência no clube antes de se transferir para o Chelsea, da Inglaterra.

“Muito feliz mesmo. Eu sempre quis jogar no profissional do Santos. Tive oportunidade em 2023, mas voltar agora em 2025 é um orgulho imenso. Não tem nem o que falar. Foi uma experiência enorme. Para ter saído naquele ano foi tudo planejamento de Deus. Eu queria continuar. Mas no último dia, orei, falei com meus pais, com todo mundo. Tive a chance de ir pro Chelsea. Deus falou comigo para ir”, disse Deivid Washington, que prosseguiu.