Cruzeiro e Inter trocam documentos na negociação por Wanderson

O Cruzeiro está prestes a reforçar ainda mais seu ataque. Com Gabigol e Dudu já no elenco, a Raposa está perto de contar com Wanderson, atacante atualmente no Internacional. A negociação deve ser concluída nas próximas horas.

Os dois clubes já trocaram a documentação necessária para a transferência do jogador de 30 anos. O acordo será formalizado da seguinte forma: o Cruzeiro concederá um abatimento na dívida do Inter referente à compra de Wesley, em 2024. Vale lembrar que a Raposa chegou a acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) devido ao débito de R$ 7 milhões.