Copa do Mundo de 70: trajetória da Seleção Brasileira vira minissérie na Netflix

A produção, inspirada em momentos reais, vai proporcionar uma viagem aos bastidores da campanha e apresentará um lado mais humano das lendas / Crédito: Jogada 10

Os grandes nomes do tricampeonato da camisa mais pesada do futebol virarão personagens de uma minissérie da Netflix em parceria com a O2 Filmes. A produção recriará momentos icônicos da conquista da Copa do Mundo de 1970 e abordará especialmente o lado humano dos jogadores daquela Seleção Brasileira que tratamos como lendas. Ficção, a minissérie se inspira em eventos reais e promete mergulhar nos desafios às glórias de nomes como Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson, Rivellino e o técnico Zagallo. Ainda segundo a sinopse, trata-se de um enredo intenso dos momentos marcantes dentro e fora de campo, além de abordar o contexto histórico da fase mais dura da ditadura no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dirigida por Pedro e Paulo Morelli, criado Naná Xavier e Rafael Dornellas, a produção conta com filmagens no Brasil e no México. A ideia também se baseia na recriação de lances clássicos e momentos de bastidores que auxiliaram na conjuntura do legado de um dos maiores times de toda história. A minissérie está em produção e ainda não tem data para estrear.