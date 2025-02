Cano iguala marca de gols de 2024 e se aproxima do centésimo pelo Fluminense

Com os dois tentos diante do Águia de Marabá, argentino soma 98 e alcança mesmo número da temporada passada, com 33 partidas a menos / Crédito: Jogada 10

Depois de um 2024 irregular e sem os mesmo números dos anos anteriores, Germán Cano está decidido a dar a volta por cima. Afinal, o argentino estufou a rede duas vezes na goleada do Fluminense por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e igualou o número de gols marcados em toda a temporada passada (7, em 42 jogos). Dessa forma, o atacante alcançou o feito com 33 partidas a menos e tem um início de temporada que anima a torcida. No ano passado, ele estufou a rede em sete oportunidades e por causa dos problemas físicos perdeu espaço para Kauã Elias. Agora, de fato, com a venda do jovem para o Shakhtar Donetsk, o atleta volta a ser titular.

O próximo passo do argentino é alcançar a marca de 100 gols pelo Tricolor. Assim, restam apenas dois (tem 98, no total) durante a temporada para atingir mais um feito pelo clube carioca. Com os tentos em Belém, aliás, ele empatou com Lula como o 15º maior artilheiro da história do clube carioca.

Na próxima fase da Copa do Brasil, os comandados do técnico Mano Menezes terão pela frente o Caxias (RS), que eliminou o Dourados (MS) por 2 a 0, fora de casa. De acordo com o regulamento da competição, a segunda fase será disputada entre 5 e 12 de março. Por fim, antes disso, a equipe disputa a semifinal do Campeonato Carioca. A partida de ida acontece neste domingo (2), às 18h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Maracanã. A volta, aliás, será dia 9 (domingo), no mesmo horário, no Raulino de Oliveira.