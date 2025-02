Apresentado no Vasco, Nuno Moreira revela suas características em campo

Português fala que atua como extremo pelo lado esquerdo, além de citar Loide Augusto, com quem atuou junto na base do Sporting / Crédito: Jogada 10

Pouco após a apresentação de Benjamin Garré, o Vasco também apresentou oficialmente nesta quinta-feira (27) o atacante Nuno Moreira, primeiro português a defender o Cruz-Maltino desde 2005. O jogador explicou suas características, falou sobre as raízes portuguesas do Vasco e também sobre Loide Augusto, atacante com quem atuou na base do Sporting e que está de chegada ao clube. Ele revelou que atua mais pelo lado esquerdo, mas que também atua como terceiro homem de meio-campo.

"Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou um extremo que gosto de jogar bastante pela esquerda, caindo para dentro. Posso jogar como terceiro meia também. Dar largura para o lateral se envolver no ataque. Gosto de assistir meus colegas a rematarem ao gol", disse.

LEIA MAIS: Palacios se apresenta ao Vasco depois do primeiro jogo da final do Mineiro Perguntado sobre a expectativa de estrear em pleno Vasco x Flamengo, Nuno demonstrou, então, conhecer o clássico, aproveitando para falar sobre sua adaptação ao novo clube. “Sim, eu sei que é um dérbi muito grande aqui no Rio de Janeiro. Minha expectativa é ajudar o Vasco. Seja a partir do banco ou de titular. Estou me adaptando aos treinos e ao calor do Rio de Janeiro também, então estou muito feliz de estar aqui”, revelou Moreira.

Raízes portuguesas do Vasco Como esperado, Nuno falou também sobre as raízes portuguesas por parte do Vasco, clube fundado por portugueses e que cita o país europeu até no hino. “Em relação a raízes portuguesas, acho que têm me ajudado muito, desde que cheguei aqui. A língua e a comida são muito parecidas. As pessoas têm sido muito amigáveis comigo. Tem feito eu me sentir muito bem”, disse o jogador. Loide Augusto, velho conhecido Nuno Moreira falou, então, sobre Loide Augusto, angolano que está chegando ao Vasco neste “pacotão” de atacantes na reta final da janela. O jogador relembrou de quando atuaram juntos no sub-23 do Sporting.