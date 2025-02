Yuri Alberto brilha no final, Corinthians supera sufoco e se classifica na Libertadores

Timão esteve saiu na frente duas vezes, sofreu o empate da Universidad Central, mas contou com Yuri Alberto para se classificar

Nem o mais pessimista torcedor do Corinthians previa um cenário tão dramático. Na noite desta quarta-feira (26), o Timão sofreu, mas contou com um gol de Yuri Alberto, já na reta final, para bater a Universidad Central, da Venezuela, e avançar na fase preliminar da Libertadores da América .

O Timão começou o jogo com tudo e logo abriu o marcador. Carrillo recebeu na direita, fez boa jogada e cruzou rasteiro para Yuri Alberto se antecipar à marcação e anotar o primeiro da noite. Só que a festa alvinegra durou pouco. Dois minutos depois, Zapata também apareceu pela direita, cruzou rasteiro e Cuesta apareceu na pequena área para empatar.

O Corinthians não conseguiu se reencontrar no jogo e quase sofreu a virada. Após cruzamento na área, Zapata ganhou da defesa e cabeceou para Hugo Souza salvar. A chance acordou o Timão, que voltou a ficar na frente do placar. Matheus Bidu recebeu de Memphis na área e só teve o trabalho de tirar do goleiro para marcar o segundo.

Yuri Alberto ainda teve a chance de ampliar. Após a bola sobrar na área, o atacante girou para cima da marcação, mas chutou para fora. Na sequência, os venezuelanos voltaram a assustar. Após cobrança de falta, Zapata apareceu para cabecear mais uma vez e Hugo salvou de novo. Só que na cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal, e Adrian Martínez aproveitou para empatar o marcador antes do intervalo.

Yuri Alberto marca na reta final e garante classificação

No segundo tempo, o Corinthians conseguiu criar boas oportunidades. Logo nos minutos iniciais, Memphis arriscou da entrada da área e obrigou Silva a fazer grande defesa. Na sequência, Garro arriscou de longe e mandou para fora. O goleiro venezuelano apareceu mais uma vez contra o holandês. Desta vez, o atacante recebeu na área e parou em defesa à queima-roupa de Silva.