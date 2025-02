West Ham x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

West Ham e Leicester se enfrentam, nesta quinta-feira (27), na partida de encerramento da 27ª rodada da Premier League 2024/25. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, e coloca frente a frente duas equipes que precisam melhorar suas posições na tabela.

Como chega o West Ham

Os Hammers não fazem uma boa temporada, mas vêm de uma grande vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal. Dessa maneira, o time aparece na 16ª posição, com 30 pontos, e precisa aproveitar a vantagem de jogar em casa para se afastar da zona de rebaixamento. No entanto, a vantagem para o Ipswich Town, primeiro no Z-3, é de 13 pontos até o início desta 27ª rodada.

Além disso, uma vitória sobre o Leicester significa segurar um adversário na zona do rebaixamento e abrir vantagem na luta pela permanência.

Contudo, o técnico Graham Potter terá alguns problemas no elenco para o jogo desta quinta-feira. Isto porque Coufal, Lucas Paquetá, Fullkrug e Summerville, lesionados, são baixas confirmadas.