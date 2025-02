Varela questiona Vasco x Flamengo no Nilton Santos: ‘Muda tudo’

Depois do treino desta quarta-feira (26), no Ninho do Urubu, Varela deu sua opinião sobre o clássico entre Vasco e Flamengo ser no Nilton Santos, estádio do Botafogo. O lateral da equipe rubro-negra criticou a decisão do rival na última terça-feira e relembrou o movimento dos jogadores em prol do gramado natural na semana passada.

“Chama um pouco atenção porque semana passada todo mundo se juntou para jogar em campo natural. Vamos ter que ir no Nilton Santos, jogar de igual para igual e definir no Maracanã”, comentou, em coletiva no Ninho do Urubu, antes de completar.