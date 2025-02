Técnico do Alianza Lima, após eliminar o Boca: ‘Nós davam como mortos’

Conhecido por declarações de cunho bastante direto, o técnico Néstor Gorosito não fugiu a característica após o avanço do Alianza Lima, diante do Boca Juniors , pela segunda fase eliminatória da Libertadores.

“São 11 contra 11, dois gols, duas áreas. Davam a gente como mortos antes do jogo. Por isso é tão lindo e encantador o futebol. Sei que, para o futebol peruano, é muito bom. Temos jogadores muito bons, que tratam bem a bola. Estamos armando um grupo muito bom, estou muito contente por eles.”

‘A alegria acaba encobrindo as falhas’

Mesmo diante do sentimento de dever cumprido, Gorosito fez pontuações sobre a apresentação do Alianza na eliminatória. Para ele, com o volume de jogo no confronto de ida, a equipe da capital andina poderia ter levado vantagem para Buenos Aires no sentido de deixar o confronto menos dramático. Além disso, ele entende que seus comandados também poderiam ter mostrado maior repertório na condição de visitante.

“Em Lima, merecíamos ganhar por dois ou três gols. Temos de melhorar como visitante para não sofrer como sofremos hoje. Queríamos jogar mais soltos, de igual para igual. (O) Boca nos superou. Temos que melhorar um montão de coisas, mas a alegria acaba encobrindo as falhas. Temos que vê-las para que não se repitam”, alerta Gorosito.