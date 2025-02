Tchê Tchê vira dúvida no Vasco para duelo contra o Flamengo

Jogador tem lesão constatada no joelho e é reavaliado ao longo da semana para tentar atuar no clássico de sábado (1º de março)

O volante Tchê Tchê virou dúvida para o técnico Fábio Carille no time do Vasco. Isso porque o jogador teve uma lesão constatada no ligamento colateral medial do joelho direito, o que faz com que ele tenha sua participação posta em xeque para o duelo de sábado (1º de março), contra o Flamengo, pela ida da semifinal do Carioca.

Segundo informações do “UOL”, em publicação na última terça-feira (25), o volante sofreu o problema durante o jogo contra o Botafogo, no domingo (23), pela 11ª rodada da Taça Guanabara, mas não demonstra gravidade. Após dividida com Marlon Freitas, Tchê Tchê deixou o campo com dores, possibilitando a entrada de Jair, já nos acréscimos do confronto, vencido pelo Vasco (1 a 0).