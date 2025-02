Presidente da CBF rebate críticas de Ronaldo sobre transparência

Pré-candidato à presidência, 'Fenômeno' está preocupado com 'segurança jurídica no processo eleitoral' da entidade brasileira

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, rebateu as alegações de Ronaldo sobre uma falta de transparência no processo eleitoral. O ‘Fenômeno’, afinal, enviou uma carta fez alguns pedidos para próxima eleição da entidade e apontou preocupação com segurança jurídica no processo eleitoral.

Para se candidar à presidência da CBF, há alguns requisitos. Atualmente, um candidato precisa do apoio de quatro federações e quatro clubes. Antes, o apoio em relação às federações precisava ser, no mínimo, de oito. Aliás, Ednaldo pontuou que a redução foi feita sob sua gestão à frente da entidade.