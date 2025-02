Otávio pode ser a novidade do Fluminense na estreia pela Copa do Brasil 2025

Depois de garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil de 2025. Afinal, os comandados do técnico Mano Menezes medem forças com o Águia de Marabá, nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. Na escalação, a novidade tende a ser Otávio, que chegou ao clube recentemente. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o volante fará sua estreia com a camisa do Tricolor e ocupará a faixa de campo de Facundo Bernal, que sentiu uma pancada na perna esquerda e ficou no Rio de Janeiro. Quem também deve reaparecer entre os onze é Guga, que estava suspenso diante do Bangu e deu lugar a Samuel Xavier.