Operário elimina Sport nos pênaltis e assegura classificação inédita na Copa do Brasil

O Sport protagonizou mais uma zebra na noite desta terça-feira (25), pela Copa do Brasil. Após a eliminação do Juventude, outro time de Série A, o Leão pernambucano perdeu por 4 a 2 nos pênaltis para o Operário, de Várzea Grande, após empate sem gols no tempo normal. O jogo, válido pela primeira fase do torneio, ocorreu no estádio Dutrinha, em Cuiabá. O time mato-grossense, aliás, nunca havia participado de uma disputa de pênaltis na história da competição.

Com o resultado, portanto, o Operário VG espera seu adversário na segunda fase. O rival será definido na noite desta quarta-feira no confronto entre Rio Branco e Novorizontino.