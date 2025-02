Mídia destaca o que faltou à carreira de Neymar: ‘Príncipe que não quis se rei’

Astro do Santos descartou o anseio em receber esse rótulo, mas citou fatores que contribuíram para carreira 'abaixo' de tamanho potencial

O bate-pronto do youtuber ‘The Grefg’ com Neymar, durante a cerimônia de draft da Kings League Brasil, semeou um debate na mídia internacional: o que faltou para o astro se tornar rei? Na versão do próprio camisa 10 santista, há diversos fatores capazes de responder o questionamento, mas a razão de já existir um talvez seja a principal delas.

“Eu não quis me tornar rei, pois, para mim, só há um: Pelé. E muitas coisas passaram, tive muitas lesões que me custaram muito na carreira”, respondeu o craque.