Juninho e Alex Sandro treinam com grupo e podem reforçar o Flamengo

O Flamengo teve duas boas notícias no treino desta quarta-feira (26), no Ninho do Urubu. O lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Juninho foram a campo e participaram das atividades com o grupo. Assim, eles aumentam as chances de estarem no clássico contra o Vasco, neste sábado (1), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Os dois, no entanto, ainda vão passar por avaliações nos próximos dias. Dependendo da evolução, o técnico Filipe Luís pode optar por segurar o retorno pensando na segunda partida da semifinal, no Maracanã. Essa foi a primeira vez de Juninho e Alex Sandro com o grupo desde a lesão. Os dois vinham fazendo trabalhos separados do elenco até esta terça-feira.