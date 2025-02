Hugo Souza dá alerta após classificação no sufoco: ‘Não sermos os nossos próprios vilões’

Goleiro do Corinthians assumiu que atuação esteve abaixo do esperado e ressaltou que Timão não pode errar assim em outros duelos

Mesmo com a classificação, o goleiro não deixou de apontar os erros alvinegros na partida. O goleiro, que falhou no segundo gol venezuelano, assumiu a sua culpa e também destacou que o time não conseguiu controlar o jogo.

O Corinthians sofreu, mas avançou para a próxima fase preliminar da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (26), o Timão bateu a Universidad Central , da Venezuela, por 3 a 2, com muito sufoco no marcador e gol salvador na reta final da partida. Algo que não passou despercebido por Hugo Souza.

“Dificultamos um pouco a nossa vida, muito por culpa nossa. Assumo a minha culpa, temos que minimizar o ímpeto. Temos que saber equilibrar as ações e as vontades. Não conseguimos controlar o jogo, precisávamos ter mais a posse da bola. Pecamos nisso, saímos classificado”, ressaltou.

Para Hugo, a classificação teve a cara do clube. Entretanto, reforçou que o próprio time complicou a partida e também recordou que os erros que aconteceram na Libertadores não podem aparecer nos jogos do Campeonato Paulista.

“Uma vitória com a cara do Corinthians, gol no final, vamos ter que lutar muito para não sermos os nossos próprios vilões. Temos que trabalhar isso, é dar parabéns à equipe pela classificação. Temos a fase decisiva do Paulista pela frente e não podemos mais errar”, destacou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.