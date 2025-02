Grêmio negocia venda de promissor meio-campista para clube da MLS

As tratativas caminham para um desfecho positivo e o Tricolor Gaúcho pretende manter parte dos 80% dos direitos econômicos dos quais é dono. Afinal, o Grêmio projeta novo lucro com uma revenda futura. Kaick passou a integrar o elenco profissional depois de disputar a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na oportunidade, o Imortal foi até as semifinais do torneio e o volante foi o capitão da equipe na Copinha. Mesmo ainda sendo uma promessa, ele sofre com a forte concorrência na posição, já que o grupo conta com pelo menos outros seis jogadores que atuam no setor. No caso, Dodi, Edenílson, Pepê, Villasanti, além dos recém-chegados Camilo e Cuéllar. Como dificilmente ele terá oportunidades, há boas chances de a concretização de sua saída.

Grêmio já vendeu outros três jovens da base na janela

Até o momento, Kaick soma apenas uma partida entre os profissionais, no confronto com o Ypiranga, em Erechim, no dia 15 de fevereiro. Outro ponto que pode interferir para a venda é o vínculo curto, pois expira em dezembro deste ano. Ainda consta no contrato uma cláusula de renovação automática por mais dois anos. Se houver a confirmação da negociação, ele será o quarto jovem oriundo da base a deixar o clube na primeira janela de transferências do ano.

Anteriormente, o atacante Guga e o lateral-esquerdo Zé Guilherme, que integravam também o elenco sub-20, foram vendidos. O primeiro para o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e o segundo para o Bahia. Outro atleta, porém com mais bagagem no profissional, o atacante Nathan Fernandes fechou com o Botafogo.