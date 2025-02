Goleada sobre o Águia de Marabá é a maior do Fluminense na história da Copa do Brasil

– Águia de Marabá 0 x 8 Fluminense (2025)

– Fluminense 6 x 0 Adesg (2007)

– Fluminens 6 x 0 Maranhão (2000)

– Fluminense 5 x 0 Salgueiro (2018)

– Fluminense 5 x 0 Horizonte (2014)

– River 0 x 5 Fluminense (2019)

– Fluminense 5 x 1 Sampaio Corrêa (2002)

Pela próxima fase da atual edição do torneio, o Fluminense enfrentará o Caxias, do Rio Grande do Sul. A data e o horário do jogo ainda não foram definidos, mas a partida ocorrerá entre os dias 5 e 12 de março.

Por outro lado, pelo Campeonato Carioca, o Tricolor tem compromisso já no próximo domingo (2), às 18h (de Brasília), no Maracanã, contra o Volta Redonda, no duelo de ida da semifinal da competição.