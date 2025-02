Fluminense anuncia a renovação do contrato de Wallace Davi

O Fluminense anunciou, no fim da noite desta terça-feira (25), a renovação do contrato do meia Wallace Davi, de apenas 17 anos. Sendo assim, o Moleque de Xerém, que tinha vínculo até abril de 2027, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2029.

“É muito gratificante ver que o clube acredita no meu trabalho, no meu potencial. E que está me dando mais esse voto de confiança ao renovar o meu contrato. É um sonho realizado, pois estou no Fluminense desde os nove 9 anos de idade. Renovar esse vínculo é mais uma prova de que estou no caminho certo. Espero continuar ajudando bastante e escrever uma história muito linda no clube”, disse.