Endrick brilha e é artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei

Com média de um gol a cada 78 minutos, brasileiro já soma seis gols na temporada e se destaca mesmo com poucos minutos em campo

Endrick assumiu a artilharia do Real Madrid na Copa do Rei da Espanha ao marcar na vitória sobre a Real Sociedad, por 1 a 0, nesta quarta-feira (26). Ao todo, o brasileiro chegou a quatro gols marcados na principal competição mata-mata do futebol espanhol. Na atual temporada, o atacante precisa de apenas 78 minutos para balançar a rede adversária.

No elenco do Real Madrid, Endrick é o 21º jogador em minutos, mas o sexto com mais gols na temporada. São seis no total, em menos de 500 minutos em campo. O confronto desta quarta-feira (26) foi somente o quarto jogo no qual ele iniciou entre os titulares.