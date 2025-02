Danilo desfalca o Flamengo pela semifinal do Carioca

Sem presença do zagueiro, Rubro-Negro chama Iago para ficar como opção na partida contra o Vasco, no sábado, no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

O Flamengo terá mais um desfalque para a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. O zagueiro Danilo está fazendo um trabalho de controle de carga após um incômodo muscular e será preservado do clássico deste sábado, às 17h45 (de Brasília), no Nilton Santos. A informação é do “ge”. Como Cleiton está suspenso pelo TJD-RJ e só volta em uma eventual final, o Flamengo ficou somente com Léo Ortiz e Léo Pereira como titulares. Além deles, o jovem João Victor, de 18 anos, é opção do técnico Filipe Luís. Assim, o clube decidiu tirar Iago da viagem da Libertadores Sub-20. O garoto pode atuar no clássico pela semifinal do Carioca.

